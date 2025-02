Iodonna.it - In platea c'era la fidanzata Dave Cameron

«Faremo un omaggio a un cantate che per me è stato uno dei più grandi riferimenti nella musica italiana», aveva annunciato Damiano David in conferenza stampa poche ore prima di salire sul palco dell’Ariston. Ospite della seconda serata di Sanremo 2025, il frontman dei Måneskin ha ricordato Lucio Dalla sulle note di Felicità. Damiano David da Fazio: «Con i Måneskin è un erasmus. Io e Dovevogliamo andare a vivere insieme» X Leggi anche › Quando cantano Damiano David e Jovanotti a Sanremo? Damiano David a Sanremo 2025: l’omaggio a Lucio DallaUn momento emozionante proposto in bianco e nero, che ha visto protagonista la voce di Damiano accompagnato inizialmente dalle sole note del pianoforte.