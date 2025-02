Ilfattoquotidiano.it - In Italia il merito è selettivo: dovremmo essere i primi a prendere come modello Francesca Albanese

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Insiamo letteralmente ossessionati dalle “eccellenze” ma anche questa ossessione mostra un grado di selettività non da poco: le celebriamo nello sport, nella scienza, nell’imprenditoria, e spesso ci lamentiamo di un Paese che non riconosce il. Quando si parla di questioni complesse e meno di marketing, ossia quando un’na eccelle nel campo dei diritti umani e della diplomazia internazionale, in un’epoca di sovranismo e governi di estrema destra, improvvisamente l’entusiasmo passa.Prendiamo: dal governo Meloni fanno la fila per chiederne a turno la cacciata dall’incarico di Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. E la vorrebbero licenziata anche Francia e Germania. Ma ieri l’Olanda ha fatto un passo oltre: doveva intervenire oggi alla Tweede Kamer, la Camera dei deputati dei Paesi Bassi, su invito di alcuni partiti di sinistra.