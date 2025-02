Ilrestodelcarlino.it - In due anni prende sei hotel in affitto: "Riccione mi aiuta molto, qui c’è tutto"

Una società formata all’inizio del 2023, e nel volgere di un paio diun gruppo composto da ben sei, tutti presi in. "La mia è una sfida – racconta Alberto Mazzola – perché ritengo chepossa dire la sua. È una località difficilmente sostituibile ed haquello che può cercare un turista". Insomma l’appeal della località non è venuta meno e numeri alla mano a dimostrarlo è l’esperienza dello stesso Mazzola, quarantenne, che "grazie a un team di sette persone dedite al commerciale" gestisce un gruppo di, "che quest’anno sono diventati sei". Mazzola proviene da una famiglia di albergatori, che a tutt’oggi gestisce il Commodore. "Ho iniziato come tanti lavorando fin dai 14nelle strutture di famiglia. Ricordo ancora la pensione Susanna. Poi la famiglia prese il Fedora e cominciai a fare le mie stagioni lì, da cameriere".