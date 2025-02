In che modo l’Arsenal si schiererà in attacco senza il ferito in avanti?

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-12 17:37:00 Breaking news:Le opzioni indelhanno subito un altro colpo dopo che Kai Haverz è stato escluso per potenzialmente il resto della stagione con un infortunio al tendine del ginocchio.L’infortunio in attaccante tedesco lasciaun attaccante riconosciuto nei loro ranghi almeno per il mese successivo, con il collega No9 Gabriel Jesus anche incapace di giocare di nuovo in questa stagione e Gabriel Martinelli e le lesioni di Bukayo Saka esauriscono ulteriormente la loro linea in.La notizia dell’infortunio, subita durante l’allenamento a Dubai, sarà un pugnale particolare per Mikel Arteta e il resto della gerarchia dei Gunners dopo aver provato e non riuscito a firmare un attaccante durante la finestra di trasferimento di gennaio.Quindi a chi si rivolgerà ad Arteta inmentrecontinuerà la loro ricerca di Liverpool nella gara del titolo della Premier League?Kai Havertz (tendine del ginocchio – fuori per la stagione)Bukayo Saka (tendine del ginocchio – a marzo al più presto)Gabriel Jesus (ACL – fuori per la stagione)Gabriel Martinelli (tendine del ginocchio – fuori per oltre un mese)Takehiro tomiyasu (ginocchio – secondo intervento chirurgico)Ben White (ginocchio – impostato per tornare presto)Inseguimento dell’attaccante fallito delÈ facile capire perchéfosse così disperato di sbarcare un attaccante a gennaio.