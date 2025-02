Ilgiorno.it - In cattedra una volta, in cattedra per sempre: "Rita Levi Montalcini" nel cuore e nell’anima

Le ex maestre Maria Carla, Silvia e Luisa con grande emozione hanno rimesso piede nella loro-nostra scuola la “” e hanno risposto a tutte le domande che noi bambini abbiamo rivolto loro. Come mai siete tornate in? "Tutto ha avuto inizio con una telefonata che ha ricevuto nel 2022. "Un giorno mi chiamano e mi dicono che c’è bisogno di me. E io subito mi metto all’opera" - ha detto Maria Carla. "Vedere queste donne desiderose di imparare e integrarsi mi dà gioia" ci ha raccontato Maria Luisa. "Insegnare l’italiano è solo una parte del nostro lavoro, ci ha spiegato Silvia. Cerchiamo di creare un ambiente accogliente in cui queste donne si sentano a proprio agio". Cosa insegnate? Le lezioni vanno oltre la grammatica e la conversazione quotidiana. "La lingua è un ponte", afferma Silvia.