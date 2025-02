Lettera43.it - In Austria la minaccia dell’estrema destra al governo è solo rimandata

Niente Volkskanzler, almeno questa volta. Herbert Kickl, che all’inizio di gennaio aveva ricevuto l’incarico dal presidente Alexander van der Bellen per formare il nuovo, non è riuscito a concludere le trattative con la Övp di Christian Stocker e così è sfumato il sogno della cancelleria per il leader della Fpö. L’dunque non virerà ae il timone a Vienna lo prenderà qualcun altro. Questo nel breve periodo, in attesa di vedere quello che succederà dopo il caos di questi ultimi mesi.Herbert Kickl e il presidenteco Alexander van der Bellen (Getty Images).Nella Övp ha prevalso l’ala moderata contraria all’alleanza con l’estremaLe elezioni di fine settembre avevano lanciato l’estremadella Fpö in alto come non mai: primo partito con quasi il 29 per cento dei consensi.