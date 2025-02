Inter-news.it - In attesa di Thuram, Inzaghi ritrova due big per Juventus-Inter!

Marcusanche oggi si è allenato a parte e già domani è antivigilia di. Indi capire se il francese ci sarà o meno, Simonecertamente due big.LA SITUAZIONE – Il countdown perè già partito. Oggi allenamento mattutino per i nerazzurri ad Appiano Gentile. Come ieri, anche nella giornata di oggi, né Marcusné Marko Arnautovic si sono allenati con la squadra (vedi qui il report completo). Di conseguenza, ad oggi la loro presenza rimane in bilico, nonostante lo staff medico nerazzurro rimanga ottimista sul loro recupero. Ma Simonepuò contare su un doppio fondamentale rientro per la partita di domenica: ossia quelli di Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Il primo, squalificato con la Fiorentina, ritornerà nuovamente a sgasare sulla destra; mentre l’esterno mancino ha superato la febbre e all’Allianz Stadium sarà titolare.