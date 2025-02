Triesteprima.it - In arrivo neve sul Carso, bora e freddo

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - Nessuna allerta meteo per il momento, ma sta per tornare la, ile, sull'altopiano carsico, perfino la. Secondo le previsioni di Arpa Fvg, già nella notte e fino al primo pomeriggio di domani, venerdì 14 febbraio, il cielo sarà coperto con piogge diffuse in genere.