In Alto Adige ci sono cento modi di preparare i krapfen. I segreti delle contadine sudtirolesi

Se i fritti si ritagliano, indubbiamente, il ruolo di protagonisti del Carnevale, i- tra essi - occupano un posto d'onore. Vuoi per quella stazza "tronfia e panciuta" che nelle sagre della Val Pusteria li ha portati persino a farsi conoscere col nome di "Pharisäer" (farisei).i dolci tipici tedeschi, diffusi però in tutta l'Europa Centrale, che hanno meritato un libro a loro interamente dedicato da parte di una casa editriceatesina, la Raetia di Bolzano: 100del Sudtirolo, questo il titolo a cura di Renate Mair. Si tratta di una pubblicazione curiosa che racchiude le ricette e ipartendo dal presupposto, come sostiene una di loro proveniente dalla Valle d'Isarco, che «al di là di ogni ruscello si frigge undiverso».Un dolce che racconta le comunità montaneIl ricettario raccolto dall'Unione donne coltivatriciè assai goloso e insieme interessante (al momento è disponibile in lingua tedesca) in quanto testimonianza di costumi popolari radicati nelle comunitàatesine.