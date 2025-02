Ilfogliettone.it - IMU, chi è in questa lista può iniziare a festeggiare: addio odiata tassa sulla seconda casa | Un sospiro di sollievo per tanti

Leggi su Ilfogliettone.it

Ottime notizie per alcuni italiani che non saranno più costretti a pagare l’IMU. Tutte le informazioni e i dettagli. L’IMU, Imposta Municipale Unica, è un tributo locale che grava sul possesso di immobili. Introdotta in Italia nel 2011 in sostituzione dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), l’IMU rappresenta un’importante fonte di entrata per i Comuni, contribuendo a finanziare i servizi locali.L’imposta si applica a tutti i proprietari di immobili, sia essi persone fisiche che giuridiche, e si calcola in base al valore catastale dell’immobile e ad aliquote stabilite annualmente dai singoli comuni. L’IMU, quindi, non è un’imposta nazionale uniforme, ma varia da Comune a Comune in base alle esigenze finanziarie e alle caratteristiche del territorio.La finalità principale dell’IMU è quella di assicurare ai Comuni le risorse necessarie per erogare i servizi pubblici locali, come la raccolta dei rifiuti, la manutenzione delle strade, l’illuminazione pubblica e molti altri.