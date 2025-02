Imprese nei borghi a rischio abbandono | novità per i beneficiari dei contributi

Leggi su Ildenaro.it

Il Ministero della Cultura ha introdotto una significativaper idell’incentivo, gestito da Invitalia, che promuove l’avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali neio abbandonati. Una nuova circolare esplicativa chiarisce infatti che è ora possibile richiedere un primo stato avanzamento lavori (SAL) anche con una sola fattura di investimento quietanzata. Questo permette alledi ricevere non solo la quota di agevolazione relativa alla spesa sostenuta ma anche l’intera quota di agevolazione a valere sul capitale circolante come definita dal provvedimento di concessione. Per ottenere l’erogazione del SAL e il capitale circolante ledevono includere nella richiesta uno o più documenti che attestino l’assunzione di impegni per spese e costi legati al funzionamento dell’attività imprenditoriale.