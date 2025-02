Anteprima24.it - Imprenditore accusato di atti persecutori e lesioni nei confronti, archiviazione e nuove indagini

Tempo di lettura: 2 minutiArchiviato. È quanto deciso dal giudice per lepreliminari del Tribunale di Salerno, che ha accolto la richiesta avanzata dall’avvocato Luigi Gaudiano e dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Salerno, Morris Saba, di archiviare il procedimento penale che vedeva indagato un notodella Piana del Seledei reati dipersonali e circostanze aggravanti neidella ex compagna. I frisalgono al 2021 quando l’inizia a frequentare la donna di Albanella e tra i due inizia una relazione durata circa un anno. Due anni dopo, nel 2023, la donna denuncia alla Procura della Repubblica l’con il quale aveva ormai già interrotto la relazione l’anno precedente, accusandolo di essere stata picchiata con un tubo di gomma a seguito di una lite per gelosia.