Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: Oratino, il borgo dei baci e degli scalpellini

Leggi su Fremondoweb.com

A ridosso di San Valentino non potevamo non dedicarci un itinerario d’amore, e ildi oggi è decisamente adatto per un romantico viaggio in dolce compagnia. Siamo a, in provincia di Campobasso, dove è possibilearsi come e . ContinuaL'articolodal, ildeiproviene da Fremondoweb.