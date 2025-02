Anconatoday.it - "Imbuto Cosmico - I viandanti sul mare": al "Panettone" arriva il teatro contemporaneo

Leggi su Anconatoday.it

- ISUL” è il titolo della messa in scena in programma il 22 febbraio prossimo al. Il lavoro teatrale, di Michele Carnevale per la regia di Lorenzo D’Agata e Angelo Galdi mette in luce, in modo leggero, il disagio continuo nello stare al mondo che.