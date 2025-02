Secoloditalia.it - Imbrattata la sede di Fratelli d’Italia a Faenza. “Gesto esecrabile e intimidatorio, non è la prima volta che succede”

“Una secchiata di vernice nera e una scritta rossa: hanno imbrattato l’ingresso delladi: unvile che conferma il clima d’odio crescente alimentato da ambienti della sinistra extraparlamentare”. Michele Barcaiuolo, senatore e coordinatore regionale di, ha raccontato in un comunicato le dinamiche della vandalizzazione delladi FdI nella provincia romagnola da parte degli antagonisti durante la notte. L’esponente di FdI ha poi attaccato gli autori del, attestando che questi sono “spesso sostenuti anche da forze politiche presenti nelle istituzioni”. Sulla vetrina oggetto dell’imbrattamento c’è una macchia di vernice nera e la scritta “Avevate Almasri” in rosso, che non colpisce soltanto la bacheca ma anche il muro.Per Barcaiuolo questo è “un attaccoche mira a indebolire il governo di Giorgia Meloni, che nel frattempo, sta incasellando un successo dopo l’altro”.