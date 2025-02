Panorama.it - Imane Khelif contro l'esclusione dal mondiale: «Accuse infondate, pronta ad azioni legali»

“Il silenzio non è più un’opzione”. Dopo essere stata esclusa per la seconda volta daldi boxe amatoriale della International Boxing Association (Iba),, laversa campionessa olimpica iper-androgina, non ci sta. Si sfoga in una “dichiarazione ufficiale” pubblicata su Instagram. Accusa l’Iba di aver mosso “, false e offensive, utilizzandole per portare avanti la loro agenda”. Il comunicato dellanon si ferma alle dure parole, ma promette di “intraprendere tutte lenecessarie”. “Non me ne andrò da nessuna parte. Combatterò sul ring, combatterò in tribunale e combatterò sotto gli occhi del pubblico finché la verità non sarà innegabile”, ha giurato in chiosa la.Laversia non riguarda solamente l’Iba e l’atleta iper-androgina.