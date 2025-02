Ilgiorno.it - Il viaggio dei colori, esplorare il mondo con l’arte

La matita è pronta? Sì! Isono temperati? Sì! Il foglio c’è? Sì! Ecco arrivare il rosso per la passione e la voglia che si mettono nei lavori; il verde per la speranza che le verifiche vadano bene. Poco dopo arrivano il giallo e l’arancione per la gioia di stare insieme. Un po’ in ritardo arrivano il nero e il grigio per la noia e la tristezza. Ma ecco sopraggiungere il bianco del vento che soffia via il malumore e fa tornare l’azzurro di un cielo limpido e sereno. Ma manca ancora qualcuno: ecco il rosa per l’amore per il disegno. Ora può iniziare iltra le emozioni attraverso. Con un tratto deciso si disegnano forme di vario tipo per esprimere sentimenti e pensieri, si impugnano ie via libera alle emozioni! Il disegno prende vita e ogni pensiero si fissa sul foglio; fra animali, alberi fioriti e case colorate parte un’avventura che porta lontano.