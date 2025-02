Sport.quotidiano.net - Il turno Sorride solo la Battistelli Bottega

Serie B2. Nel femminile la Megabox Vallefoglia ha perso per 3 a 1 a Cervia contro la My Mech (25-23, 19-25, 25-17, 25-14). Così l’allenatore Matteo Costanzi: "È stata la migliore partita della stagione, nel primo set abbiamo rimontato sino al 23-23, mentre nel secondo abbiamo dominato dall’inizio alla fine giocando davvero a buon livello. Nel terzo set eravamo avanti 14-9, poi loro hanno fatto alcuni cambi ed hanno cominciato a spingere forte in battuta. Nel quarto set abbiamo continuato a combattere, ci sono stati un sacco di scambi lunghi, ma alla fine Cervia l’ha spuntata facendo valere la maggiore esperienza". Fine settimana amaro anche per laBlu Volley che a Soliera contro l’Hydropanst Soliera è stata sconfitta per 3-0 (25-14 25-13 25-15). Gara difficile per le BaltoGirls a Soliera, le pesaresi si trovano davanti una squadra determinata che non lascia cadere nessun pallone, primi due set a senso unico dove le ragazze blu volley trovano difficoltà ad attaccare e a difendere.