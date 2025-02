Brindisireport.it - Il tribunale: lei tradisce e si separano? La casa di sua proprietà va al marito

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Non solo dovrà versare un assegno di mantenimento, poiché la loro figlia è una studentessa universitaria, ma deve "cedere" ladi suaal coniuge. Anzi, praticamente ex coniuge. Per ildi Brindisi l'addebito, ossia la violazione dei doveri coniugali, è della.