Il trench extra lungo di Elodie anticipa i trend di primavera

Dopo averla vista sul palco del Festival di Sanremo 2025 con un look retrò firmato Gucci,ha preso parte alla conferenza stampa di giovedì 13 febbraio con una mise dello stesso brand. Spolverino e canotta bianca, casual chic, la pop starla.La cantante ha indossatodoppiopetto in crêpe di seta e lana, canotta in jersey e jeans baggy con patchwork. Un total look della collezione P/E 2025 di Gucci. Completa la mise con décolleté in vernice modello Signorina e cintura sottile con fibbia doppia G. Infine, gioielli in oro giallo 18k della collezione HardWear firmata Tiffany & Co. Anche off stage,si conferma regina di stile.