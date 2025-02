Ilgiorno.it - Il tramonto del liceo classico? Eva Cantarella non ci sta: “È la nostra storia: salviamolo”

Milano, 13 febbraio 2023 – Ilfinisce ancora “sotto processo“ in Lombardia: non solo è in crisi anche quest’anno, salvo rare eccezioni (scelto da poco più del 3% degli studenti di terza media), ma rischia di sparire nelle periferie. Non si riesce a formare una prima all’Omero del Niguarda, resta l’incognita all’Allende, in zona Chiesa Rossa, e al Virgilio di piazza Ascoli. “Santo cielo, Non possiamo permetterlo. Ilnon solo è la, siamo noi”: a difendere Greco e Latino è Eva, storica e giurista, già docente di Diritto romano e Diritto greco all’Università Statale di Milano. Professoressa, immaginiamo le lingue antiche e i miti greci al banco degli imputati. Qual è la loro “colpa“? Perché vengono snobbati? “Sono in pericolo perché non possono essere sfruttati materialmente: si crede che non abbiano relazione col futuro, con quello che farai.