'Il Tesoro di Terzigno. Ori e argenti della Villa 2', inaugurazione del nuovo spazio espositivo del Matt

Il Museo Archeologico disi amplia con un“Ildi– ori e2”, con esposizione permanente, per la prima volta, dei preziosi oggetti, tra cui monili in oro e argento, rinvenuti nella2 di cava Ranieri. Oggetti in argento: una situla, una coppa, uno specchio, una falera, una fibula e 21 monete, oltre che oggetti in oro: 3 collane, di cui una in oro e smeraldi. Questi ultimi sono stati trattenuti per un prolungamento di un’importante mostra espositiva in Australia, al National Museum di Camberra, mentre altri preziosi sono in esposizione nelle Marche, a Senigallia, al MuseoRocca Roveresca a cura del Mibac. Gli oggetti ritorneranno presto aper essere esposti al. Nel Triclinium, una delle stanze più grandi2 dove si rifugiarono gli abitanti nel tentativo di mettersi in salvo dalla furia del vulcano nell’eruzione del ’79 dC, sono stati rinvenuti, durante la campagna di scavo del 1984, gli scheletri di 5 esseri umani, tra cui una giovane donna che aveva indosso bracciali d’oro in forma di serpente, con occhi in pasta di vetro verde.