Il tenero omaggio di Meghan a Harry per San Valentino

Hanno trascorso insieme i primi cinque giorni degli Invictus Game di Vancouver, partecipando alla cerimonia inaugurale, divertendosi sulla neve e andando a cena con amici, ma quest’anno il principepasseranno Sanseparati.infatti è tornata in California per riunirsi con i figli Archie e Lilibeth a Montecito dopo la breve permanenza a Vancouver e alla stazione sciistica di Whistler, ma ciò non significa che la coppia non abbia festeggiato a dovere la festa degli innamorati.Il romantico regalo disono infatti andati a cena fuori con gli amici Michael Bublé e Luisana Lopilato in un romantico ristorante italiano, e per l’occasione la duchessa di Sussex ha sfoggiato un gioiello significativo: gli orecchini di diamanti a cascata di Maya Brenner chele ha regalato per San2024.