Il sorriso spento di Ilaria Parimbelli la rabbia dei genitori | È stata una diagnosi errata a portarla via per sempre

Bergamo – “era una ragazza piena di interessi. Amava la musica, si interessava di rievocazioni medioevali. Aveva studiato lingue. Cosa avrebbe voluto fare? L’interprete, lavorare nelle aule di tribunale”, racconta con gli occhi rossi la mamma Sonia. Fare l’interprete in tribunale, nelle stesse aule dove ieri si è svolta l’udienza del processo per il decesso di, di Dalmine: aveva solo 26 anni quando è iniziato il suo calvario.“Èunaè morta per una encefalite erpetica”, precisa la mamma, presente assieme al marito Carlo, e al fratello minore di, Federico. Sono parte civile al processo (giudice Nava, pm Esposito) che vede come imputato il medico che all’epoca dei fatti lavorava al Pronto soccorso del Policlinico San Marco di Zingonia.