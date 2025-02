Ilrestodelcarlino.it - Il sondaggio. Social scatenati tra timori e ironia

Un fiume in piena. Il web ha risposto in massa aldi Carlino.net riguardo i rincari su biglietti e abbonamenti del bus e strisce blu decisi dal Comune di Bologna per la prossima primavera. Il quesito recitava così: "Pensate che l’aumento di queste tariffe scoraggerà gli spostamenti verso il centro storico?". La risposta è stata un plebiscito, con oltre l’80 per cento dei ’sì’. Quindi, cittadini preoccupati di questa raffica di rincari per muoversi e parcheggiare all’interno della città. I commenti si sprecano. L’utente che si firma Marta Guerrato, ad esempio, ritiene che l’aumento delle tariffe "scoraggerà l’utilizzo dei mezzi pubblici, non lo spostamento verso il centro. Io personalmente utilizzerò sempre lo scooter". L’utente che si firma Cronista ispiratrice, non fa sconti: "A Milano io spendo uguale spostandomi con la metro: precisa,velocissima e ovviamente non condizionata dal traffico".