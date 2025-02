Notizie.com - Il sogno dell’Italia si trasforma in incubo: la storia di Ibrahim (e quella di tanti giovani marocchini), truffato due volte

ha 27 anni e vive a Fes, in Marocco. È un tecnico informatico e un manutentore di reti, attualmente lavora nell’azienda del padre, proprio a Fes.Ilsiin: ladi(edi),due(CANVA FOTO) – Notizie.comIl suo, però, è quello di vivere e lavorare in Italia. Comesuoi connazionali. Proprio questo desiderio sta spingendo moltia diventare prede di malviventi senza scrupoli.è statoper ben duementre cercava di ottenere un contratto di lavoro per trasferirsi in Italia.“Ildell’Europa è ildi ogni giovane africano. Studiavamo, ma non trovavamo lavoro e le opportunità erano scarse“, ci ha raccontato. Il giovane ha scritto alla redazione di Notizie.