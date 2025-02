Anteprima24.it - Il sindaco Manfredi: avviato iter per intitolare campo di basket a Domenico Cirillo

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Napoli avvia il procedimento peril campetto didi Bagnoli a, il 17enne investito in viale Dohrn e deceduto dopo sei giorni in coma. IlGaetanoha chiesto alla vicesindaca Laura Lieto, presidente della commissione per la Toponomastica, di attivare il percorso che consentirà di dedicare alla giovane promessa della pallacanestro la struttura sportiva che si trova all’esterno della linea 2 della metropolitana. Nei giorni scorsi era stata avviata anche una raccolta di firme a sostegno di questa iniziativa. “era un esempio di determinazione e amore per lo sport – scrive il-. L’intitolazione di questo campetto, oltre a mantenere vivo il suo ricordo, potrà rappresentare per le future generazioni non solo uno spazio fisico per giocare ma anche un luogo di aggregazione dove coltivare amicizie, passioni e interessi”.