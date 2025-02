Movieplayer.it - Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere rinnovato per Stagione 3, grande salto temporale in arrivo

La serie, che ha visto i suoi ascolti calare sensibilmente con la seconda, ha ottenuto comunque il rinnovo da Prime Video Prime Video ha confermato ufficialmente Il: Glidelper una terza, nonostante il brusco calo di spettatori avvenuto con la seconda. Glidel3 è ufficialmente in fase di pre-produzione e con le riprese del dramma fantasy che prenderanno il via questa primavera nella nuova sede di produzione dello show, gli Shepperton Studios nel Regno Unito. I fan attendevano con ansia la notizia del rinnovo da quando, a ottobre, è stato trasmesso in streaming il finale della seconda. L'Hollywood Reporter ha ora rivelato che lo show effettuerà un importante