.com - Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: Prime Video conferma la terza stagione

Leggi su .com

Il: Glidelladella serie che ha attratto oltre 170 milioni di spettatori in tutto il mondo: annunciati inoltre i tre registi, due ritorni e una novità(qui il sito web ufficiale) hato che lade Il: Glidelè attualmente in pre-produzione e che le riprese inizieranno questa primavera nella nuova sede di produzione dello show, presso gli Shepperton Studios (Regno Unito). Annunciati inoltre i tre registi di questa, due ritorni e una novità: Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Stefan Schwartz. La serie di successo globale, che ha attratto oltre 170 milioni di spettatori in tutto il mondo, continua ad essere uno dei principali elementi trainanti per i nuovi abbonamenti