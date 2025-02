Ilfattoquotidiano.it - Il Senato avvia la depenalizzazione del reato di insider trading come chiesto dagli operatori dei mercati

Ilha approvato un disegno di legge di iniziativa del governo che contempla anche una riforma del sistema sanzionatorio relativo alle società quotate, affidato alla Consob. Ne dà notizia il quotidiano Milano Finanza. In particolare, verrebbero riviste le sanzioni per ildi, ovvero la compravendita di titoli fatta da chi, in virtù della posizione che ricopre, è a conoscenza di informazioni privilegiate che vengono utilizzate per ottenere un profitto. Classicoda colletti bianchi, insomma.Gli, da tempo, chiedono una semplificazione della normativa sulle sanzioni. I lavori, scrive MF, andrebbero nella direzione di una valutazione della gravità del, concentrando le sanzioni soprattutto in ambito amministrativo e facendo intervenire il sistema penale solo nei casi più gravi.