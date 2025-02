Lanazione.it - Il “santo” di Ponina: il borgo di Sagresto riqualificato

Arezzo, 13 febbraio 2025 – E’ un piccoloquello di, territorio di Capolona, posto sotto le Torri di Belfiore, luogo di ritrovo con un bel centro ippico , luogo inserito nel sentiero di, che fa parte della rete sentieristica comunale, e che ora si è messo ancor di più in mostra attraverso una riqualificazione portata avanti dall’Amministrazione Comunale di Capolona. Il Sindaco Mario Francesconi: “La nostra idea è sempre stata quella di portare economia nel territorio anche attraverso il turismo lento, attività green e cultura, riqualificando le varie località, tanto che siamo già intervenuti a Casavecchia e Bibbiano con lavori che hanno consentito l’uso delle piazze per il cinema all’aperto e per concerti, appuntamenti che sono stati molto apprezzati nelle estati passate sia dagli abitanti che dagli ospiti delle strutture ricettive, oltreché da cittadini delle zone limitrofe che hanno potuto scoprire queste bellissime terrazze sulla piana di Arezzo”.