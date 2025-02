Panorama.it - Il rigore contro l'Atalanta fa il giro del mondo: "Scandalo"

Leggi su Panorama.it

Ilfarsa che ha condannato l'alla sconfitta a Bruges fa ild'Europa e indigna. Non solo Gasperini e i bergamaschi, beffati dal fischio del signor Meler che ha ravvisato gli estremi per il penalty nell'appoggio della mano di Hien sul volto (forse) di Nielssen, ma anche osservatori neutrali e chissà cosa pensa la Uefa il cui capo degli arbitri, l'italiano Rosetti, è impegnato da anni nella battagliai furbetti dell'area di.Il post partita di Gasperini è stato turbolento e non poteva essere diversamente. Il tecnico atalantino, che già in partenza non ha un rapporto facile con gli arbitri e spesso cammina sul filo del politicamente scorretto quando ne parla, è esploso dopo aver abbandonato il campo con qualche secondo d'anticipo sul fischio finale. Lo sfogo è stato durissimo: “Evidentemente stiamo contagiando anche l’Europa, il calcio va in una direzione al di fuori di quello che è il calcio.