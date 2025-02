Il reggiseno se n’è venuto Sanremo 2025 imprevisto per la cantante sul palco dell’Ariston

Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante la seconda serata del Festival di, Francesca Michielin ha emozionato il pubblico con una performance intensa del suo brano “Fango in Paradiso”. Al termine dell’esibizione, l’artista non è riuscita a trattenere le lacrime, manifestando una profonda commozione che ha toccato gli spettatori presenti e quelli a casa. Ma cosa è successo? Una volta terminato il brano l’artista si è commossa e abbracciando Carlo Conti ha detto: “Scusate, buon Festival a tutti”. Il video, come abbiamo raccontato stamattina, ha subito fatto il giro dei social e in tanti si sono chiesti il motivo delle sue lacrime.>> “No vabbè, fenomeno”., Lucio Corsi lo fa prima di salire sul: fan impazzitiPer alcuni c’entra un ex fidanzato, per altri ha preso il sopravvento il dispiacere di non godersi lo spettacolo serenamente per il dolore alla caviglia e altri ancora convinti che dovesse solo scaricare la tensione.