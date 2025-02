Quotidiano.net - Il record di ascolti. Conti batte Amadeus. Ma sullo share è pareggio

vs, la sfida dei giganti. Dopo 5 anni di trionfi sempre crescenti, il pubblico tratteneva il fiato aspettando l’esito del cambio di conducente. Carloavrebbe fatto meglio o peggio del predecessore? Gli scommettitori lo davano per perdente: dopo i numeri astronomici fatti segnare da Ama, pareva impossibile riuscire non dico a migliorarli ma anche solo a pareggiarli. Era come se una squadra di calcio che non avesse perso una partita, nel campionato successivo dovesse eguagliare il. Com’è andata? Non è facile rispondere, perché nel frattempo le misure del campo di gioco sono cambiate. L’anno scorso non c’era la cosiddetta total audience, cioè l’audience complessiva che non si limita a misurare, attraverso gli apparecchi meter, l’ascolto davanti a un vero televisore, ma conteggia anche quello attraverso le piattaforme sul web, nel nostro caso Raiplay.