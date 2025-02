Quotidiano.net - Il programma della terza serata di Sanremo: conduttori, cantanti e ospiti

, 13 febbraio 2025 – La competizione a2025 è entrata nel vivo e i brani presentati iniziano già a monopolizzare le playlist dei telespettatori oltre che le piattaforme social. Sul palco, nel corsoseconda, sono saliti anche i Giovani e i co-hanno regalato un po’ di brio alla. Ma cosa succederà questa sera? I co-puntata di giovedì 13 febbraio Per ladel Festival di, ad accompagnare Carlo Conti sul palco sarà un tris di donne. L’attrice ed ex miss Italia Miriam Leone, la showgirl e cantante Elettra Lamborghini e la comica e conduttrice Katia Follesa sono pronte per l’esordio all’Ariston. (L-R) Italian actor Katia Follesa, Italian Tv personality and singer Elettra Lamborghini, and Italian actor Miriam Leone attend a press conference at the 75thItalian Song Festival,, Italy, 13 February 2025.