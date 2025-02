Il primo Governo Meloni fra Trump, Putin e Europa

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 11 febbraio all’interno della rubrica Spigolaturedi Ermanno CorsiLa strada della politica estera, dilatatasi con sorpresa oltre quanto ci si aspettasse, sta diventando sempre più stretta. Si va riducendo pericolosamente lo spazio che Giorgia(prima donna italiana Presidente del Consiglio), è riuscita a conquistare in poco più di due anni di sua presenza a Palazzo Chigi e anche per questo accolta con grande simpatia e predisposizione – o “pregiudizio favorevole”- da tutti i principali interlocutori “globali”. Ma questi fattori, volatili e di “cortesia diplomatica”, non bastano più nel senso che non riescono a conservare la forte “presa iniziale”. Ora i problemi sono come quei nodi gordiani che, gira gira, vengono irrimediabilmente al pettine in forza di quelle “cose” che, come diceva Lenin, “hanno sempre la testa dura”.