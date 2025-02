Ilrestodelcarlino.it - Il pizzaiolo del Festival: "Due premi a Sanremo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grandi soddisfazioni per Mirco Mastrototaro,di Santo Stefano che ha partecipato al terzo trofeo pizzadi. Il 26enne ha gareggiato la prima serata nelle categorie ‘pizza classica’ e ‘impasti alternativi’ vincendo ilo speciale migliornella prima categoria e classificandosi al secondo posto nell’altra. "È stato bellissimo, non ero mai stato aed è stato emozionante vedere tanta gente e un’atmosfera così di festa. Per la categoria pizze classiche ho portato una rivisitazione della parmigiana mentre la pizza per cui sono statoato rappresentava l’incontro tra l’Emilia-Romagna con lo squacquerone e la salsiccia di mora romagnola e la Puglia con crema di cime di rapa, fiordilatte e cime di rapa intere. L’impasto alternativo era fatto con pomodorino semisecco e la farina del Molino Benini, storico mulino di Santo Stefano da cui mi rifornisco sempre e che ringrazio molto".