Il piccolo Evan ucciso di botte perché piangeva processo da rifare | la Cassazione annulla l’ergastolo alla madre e al compagno violento

È dailper la morte del, il bambino di meno di due anni morto il 17 agosto 2020 all’ospedale di Modica. La Corte dihato la sentenza di condanna alemessa dCorte d’appello di Catania nei confronti delladel bambino, Letizia Spatola, 26 anni. Il bambino era morto per «grave insufficienza cardio-respiratoria da broncopolmonite da aspirazione». Secondo i periti, una condizione legata alle violenze che il bambino aveva subito.Le accuse a Letizia Spatola e ilSpatola viveva con ilSalvatore Blanco, 34 anni, a Rosolini, in provincia di Siracusa. Entrambi erano accusati di maltrattamenti ed omicidio. Per la donna ci sarà un nuovoa Catania. Il suo legale, Natale Di Stefano, aveva presentato il ricorso incon sei diversi motivi.