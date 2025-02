Ilfattoquotidiano.it - Il piano di Trump è vergognoso, ma non è adesso che l’Ucraina e il suo popolo sono stati sacrificati

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le elite politiche europeedisperate per essere trattate come pezze da piedi da Donald. Il “capo” della Nato Mark Rutte si agita, il cancelliere tedesco si sbraccia contro il tradimento. La stessa disperazione attanaglia Zelensky che ha anche qualche legittima preoccupazione per la sua vita vista la compagnia di nazisti con cui ha deciso di sacrificaree il suoin cambio del loro arricchimento personale.Il tutto viene condito dai media mainstream e dai loro commentatori dall’accusa adi aver abbandonatoe svenduto la stessa ai russi.Ho perla stessa simpatia umana e politica che ho per uno scorpione velenoso in procinto di mordermi un polpaccio, ma tutto questo bailamme è veramente, infondato e in totale malafede. Non orae il suo:–nel febbraio 2014 quando la Cia ha organizzato con le squadre naziste il colpo di stato di Piazza Maidan in Ucraina e ha allontanato il legittimo presidente Janukovyc e ha sancito definitivamente la scelta della guerra civile in Ucraina.