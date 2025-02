Ilfattoquotidiano.it - Il Parlamento europeo non riconosce le elezioni in Georgia: approvata la risoluzione per il boicottaggio del nuovo governo

Il, con una netta maggioranza di quattrocentro voti favorevoli, 63 contrari e 81 astenuti, ha approvato unache rifiuta dire ildellainsediato a seguito delleparlamentari del 26 ottobre 2024, vinte dal partito populista filorusso “Sognono” e considerate irregolari dalle opposizioni. L’assemblea ha inoltre lanciato un appello alla comunità internazionale affinché si unisca aldella classe dirigentena.Tra le figure non riconosciute c’è anche ilcapo dello Stato Mikheil Kavelashvili: lainvece come legittima presidente della Repubblica Salomè Zourabichvili, leader dell’opposizione europeista, che occupava quella carica prima delle. Il testo sollecita il presidente del Consiglio, António Costa, a invitare Zourabichvili a partecipare alle riunioni dell’organo in rappresentanza del Paese caucasico.