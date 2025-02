Il pareggio Copa tiene separati i rivali di Clasico potenzialmente aprendo la strada a un Barcellona

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-12 15:44:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Il primo scontro dinella finale delladel Rey in oltre un decennio rimane una possibilità dopo chee il Real Madrid sono stati tenutinell’ultimo quattro prelievi di oggi.Ilincontrerà l’Atletico Madrid di Diego Simeone in semifinale mentre il Real Madrid assumerà il Real Sociedad.Le prime gambe saranno suonate tra il 25 febbraio e il 27 febbraio con i resi, ospitati da Atleti e Real Madrid, tra il 1 ° aprile e il 3 aprile.La finale è prevista per il 26 aprile a Siviglia. Ladel Rey Final Four pic.twitter.com/j2s7hsc9tg– FC Barcelona (@fcbarcelona) 12 febbraio 2025Se ididovessero passare, avrebbero organizzato il loro primo incontro finale didal 2014, una partita meglio ricordata per il notevole vincitore in ritardo di Gareth Bale in cui è colato fuori dal campo nel tentativo di superare Marc Bartra prima di passare sotto il portiere delJose Manuel Pinto.