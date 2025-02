Gamberorosso.it - Il nuovo listening bar da non perdere a due passi dal Vaticano

Leggi su Gamberorosso.it

Che il Giubileo stia portando un sempre maggior fermento tutt’intorno alè cosa risaputa. Ma che in Via del Falco, proprio nelle stradine di Borgo Pio, un gruppo di giovanissimi stia facendo così tanto parlar di sé è una novità. Ma di che si tratta? Di certo nulla a che fare con il sacro e il profano. Stiamo parlando di 33 Giri, ilbar che sta rivoluzionando l’idea di community da ascolto.Una community di musica e pasti condivisiTre sorelle giovani e aponate - Andrea, Michela e Federica Mercuri – stanno dando voce alla loro creatività con un progetto fatto letteralmente in casa. Andrea, laureata in storia dell’arte, ha sempre avuto un occhio per le tendenze e le ha coltivate a partire dalla sua personalissima creazione - Edicola Erno - che, a cadenza regolare e proprio lì vicino, fa da palcoscenico ad artisti e aziende per connetterli con un mondo sempre più creativo.