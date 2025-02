Ilrestodelcarlino.it - "Il nuovo atelier di Giovannini farà bene al territorio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tanto entusiasmo anche in municipio ieri per la notizia dell’apertura nei prossimi mesi delcon centro di produzione dello stilista Mirco. Quest’ultimo inaugurerà il suospazio espositivo e lavorativo all’interno degli spazi rinnovati e ristrutturati del locale Ex-Rondò in piena zona artigianale a San Giovanni, a pochi passi dal centro storico e al confine con Cattolica e la riviera. "Siamo molto contenti di queste notizie che danno prestigio a tutto ilmarignanese e rilanciano un’ampia fetta dell’area artigianale – dice la sindaca Michela Bertuccioli (nella foto) – e che arrivano a questi risultati dall’unione di più talenti. Ricordiamo la collaborazione tra lo stilista Mircoe l’imprenditore Gianluca Marchetti che sta davvero facendo tantoa tutto il tessuto economico locale e sta creando sinergie in vari settori con nuove opportunità anche pubblico-private davvero importanti.