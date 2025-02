Terzotemponapoli.com - Il momento del Napoli, l’addio di Kvara e…Parla Graffiedi

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’allenatore ed ex calciatore (anche) delMattiaè intervenuito a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Non soloLe chiedo un parere sulla gara di ieri tra Milan e Feyenoord:i rossoneri potevano fare di più? Hanno ancora chance di passare il turno dei sedicesimi di Champions per approdare agli ottavi? Sicuramente le possibilità ci sono, ma dovranno cambiare atteggiamento e modo di giocare. Quella di ieri non è stata una partita convincente, soprattutto nel primo tempo, dove gli avversari sono stati più aggressivi e determinati. Hanno meritato la vittoria, pur non creando tantissime occasioni, ma controllando il gioco. Ho visto un Milan un po’ spento.” Un Milan spento nonostante un mercato invernale importante, con diversi nuovi innesti di livello.