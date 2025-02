Ilrestodelcarlino.it - Il mistero di Paolo Fabbri. Un delitto senza castigo

Una doppia corona di fiori per ricordare. A deporre gli omaggi, nell’80° anniversario della scomparsa del partigiano, saranno due distinte delegazioni dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani: un primo gruppo di associati Anpi si recherà in Certosa a Bologna domani alle 15, presso la sua tomba. Nello stesso momento, un secondo corteo a cui si unirà l’assessore Andrea Baldini in rappresentanza dell’amministrazione comunale, raggiungerà la località Abetaia di Gaggio Montano, dove ‘Palita’ cadde nel 1945, in circostanze mai del tutto chiarite. Quella notte, sulla via del ritorno al termine di una delicata missione segreta compiuta per conto del comitato di liberazione nazionale,fu ucciso insieme al tenente colonnello Mario Guermani. La guida montana che li accompagnava, Adelmo Degli Esposti, uscì invece indenne dall’agguato, attirando su di sé più di un sospetto negli anni successivi.