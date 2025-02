Ilrestodelcarlino.it - Il mistero del capello scomparso, nuovi dubbi sul caso Pierina

Rimini, 13 febbraio 2025 – Un nuovonel rebus di via del Ciclamino. A chi apparteneva iltrovato vicino alla bocca diPaganelli, la donna massacrata con 29 coltellate il 3 ottobre del 2023? Per il momento si tratta solamente di una indiscrezione giornalistica più che di un vero e proprio elemento investigativo. La domanda è stata lanciata dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” “Osservando le foto scattate sulla scena del crimine dagli operatori della polizia - ha spiegato l’inviato del programma in onda su Rai 3 - abbiamo notato un particolare, ovvero unaccanto alla bocca di, fissato ad una specie di sostanza ematica”.che, come riportato dalla trasmissione, non figuerebbe tuttavia tra i reperti consegnati al super perito del tribunale, Emiliano Giardina dell’Università Tor Vergata di Roma, né tra quelli isolati dalla polizia scientifica che ha svolto il sopralluogo nel garage interrato di via del Ciclamino.