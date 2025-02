Il ministro Pichetto | Terra dei fuochi sinora azioni insufficienti Fino al ’27 ci sono 400 mln da non disperdere

Leggi su Ildenaro.it

“Ormai da una decina di anni,state messe in campo una pluralità diche hanno cercato di raggiungere gli obiettivi di risanamento ambientale e di tutela della salute dei cittadini” ma “ciò che è stato fatto non è sufficiente, ed è evidente che occorre dare un ulteriore slancio alledi risanamento con maggiore rapidità come ci ricorda anche la sentenza della Corte europea”. Così ildell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilbertloin audizione alla commissione Ecomafie nell’ambito del filone d’inchiesta riguardante il sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, con particolare riguardo alla cosiddettadei. “Queste– ha spiegato il– hanno visto il coinvolgimento sinergico di tutti i livelli istituzionali che, con grande senso di responsabilità, hanno cercato di portare sollievo ad unamartoriata.