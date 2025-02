Tvplay.it - Il Milan cade a Rotterdam contro il Feyenoord: un errore di Maignan decide il match

Leggi su Tvplay.it

Ecco cosa è successo neldi Champions League tra, andata dei Playoff di Champions League. Un gravedi Mikeildi andata di Champions League tracon i rossoneri sconfitti e chiamati a ribaltare la gara in quel di San Siro. Brutto ko per ilche fa un passo indietro rispetto alle ultime gare e dovrà ribaltare la sfida tra 7 giorni a San Siro.Ilil: undiil(Lapresse) SpazioPartenza sprint del, Paixao si accentra dai 25 metri e insacca, complice una clamorosa papera diche sciocca ilche per diversi minuti sembra totalmente ‘in bambola’ e alle prese con il dominio avversario che fortunatamente non affonda. L’opzione quattro punte sembra eccessiva e i rossoneri soffrono abbastanza a centrocampo con ilche ci prova a più riprese.