Gqitalia.it - Il mental health è un tema sempre più caro al festival di Sanremo. Ecco con quali voci

Ogni edizione deldella canzone italiana porta con sé dei temi capaci di risuonare oltre il palcoscenico dell’Ariston, arrivando dritto al cuore del pubblico. Nel2025, a prendersi il centro della scena c'è anche quello della salutee, molto presente nel brano Battito di Fedez. Al primo ascolto, il testo può sembrare rivolto a una donna, ma in realtà di riferisce alla depressione, mettendo in luce una delle sfide più grandi della nostra società: abbattere il muro dello stigma legato ai disturbi psicologici.75thMusic2025 - Day 2FedezDaniele Venturelli/Getty Images"Mi sento annullato / Dottore che cosa mi ha dato / Socialmente accettato / Anestetizzatoda un metodo legalizzato", recita il testo di Fedez, descrivendo l’esperienza disarmante di chi vive il peso invisibile di una condizione patologica nata da una relazione tossica, intesa in senso lato.