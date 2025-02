Iodonna.it - Il meglio della seconda serata del Festival di Sanremo 2025

Non c’è stata gara: Bianca Balti arriva ae sbaraglia la concorrenza in fatto d look, aggiudicandosi il titolo di best dressedde. Co-conduttrice al fianco di Carlo Conti, la moha portato sul palco dell’Ariston una ventata di allegria e Alta Moda, preferendo la gioia di vivere e il glamour alla vittimizzazione.di ieri e di oggi: 15 tra i look peggiori sul palco X La supermoitaliana, recentemente sottoposta a cure per un tumore ovarico, ha scelto di presentarsi sul palco senza parrucca, mostrando con orgoglio la testa rasata e le cicatrici degli interventi chirurgici, lanciando un potente messaggio di accettazione e celebrazionevita anche attraverso i propri abiti.